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    ООН: вспышка Эбола и "Исламское государство" стали двумя самыми серьезными угрозами миру

    Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что обе угрозы появились незаметно и были поначалу проигнорированы мировым сообществом

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Верховный комиссар ООН по правам человека иорданский принц Зейд Раад Зейд аль-Хусейн назвал двумя "самыми серьезными угрозами" миру вспышку Эбола и действия боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, выступая на пресс-конференции в Женеве, он заявил, что "обе (угрозы) появились незаметно и были поначалу проигнорированы мировым сообществом", которое их недооценило.

    По словам Верховного комиссара ООН, ИГ, пропагандирующее геноцид, является "новой формой нигилизма в нынешнюю цифровую эпоху".

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