ОБСЕ: Парламентские выборы в Украине - важный шаг в консолидации демократических выборов

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ "Внеочередные парламентские выборы 26 октября в Украине оцениваются как важный шаг в консолидации демократических выборов в соответствии с международными обязательствами".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении миссии ОБСЕ по итогам наблюдения за парламентскими выборами в Украине.

ОБСЕ отмечает, что, в целом, кандидаты свободно провели свои избирательные кампании. Во время выступлений кандидатов не было замечено нетолерантного отношения к национальным меньшинствам, несмотря на националистическую риторику избирательных компаний некоторых кандидатов. В то же время миссия ОБСЕ отметила случаи насилия и угроз, а также разрушения имущества кандидатов в последние 10 дней перед выборами.

Наблюдатели ОБСЕ отметили, что деятельность украинских СМИ в период избирательной кампании была динамичной, СМИ предоставили на суд читателей большой выбор материалов для формирования мнения.

В целом же, согласно заявлению миссии, правовые рамки выборов были адекватными для проведения демократических выборов.