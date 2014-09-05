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    Обнародована программа 69-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    Ежегодные общеполитические дебаты пройдут с 24 сентября по 7 октября

    Баку. 5 сентября. REPORT. AZ/ Обнародована программа открытия очередной 69-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, в этом году сессия Генассамблеи откроется 16 сентября. 

    22-23 сентября состоится всемирная конференция коренных народов, 23 сентября - Климатический саммит-2014, созванный генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. 

    С 24 сентября по 7 октября в Нью-Йорке в рамках открытия 69-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоятся ежегодные общеполитические дебаты с участием  глав государств и  министров иностранных дел стран-членов организации, которые обменяются мнениями по наиболее актуальным вопросам международной политики.

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