Обнародована программа 69-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Баку. 5 сентября. REPORT. AZ/ Обнародована программа открытия очередной 69-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, в этом году сессия Генассамблеи откроется 16 сентября.

22-23 сентября состоится всемирная конференция коренных народов, 23 сентября - Климатический саммит-2014, созванный генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.

С 24 сентября по 7 октября в Нью-Йорке в рамках открытия 69-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоятся ежегодные общеполитические дебаты с участием глав государств и министров иностранных дел стран-членов организации, которые обменяются мнениями по наиболее актуальным вопросам международной политики.