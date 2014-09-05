Обнародована программа 69-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН

22-23 сентября состоится всемирная конференция коренных народов, 23 сентября - Климатический саммит-2014, созванный генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.
С 24 сентября по 7 октября в Нью-Йорке в рамках открытия 69-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоятся ежегодные общеполитические дебаты с участием глав государств и министров иностранных дел стран-членов организации, которые обменяются мнениями по наиболее актуальным вопросам международной политики.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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