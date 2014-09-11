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    Обама отказался вводить войска в Ирак

    Кампания по борьбе с терроризмом будет вестись с использованием авиации и посредством поддержки сил партнеров

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама отказался вводить войска в Ирак для борьбы с «Исламским государством». Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом глава государства заявил в ходе своей речи, посвященной искоренению терроризма.

    Обама заявил, США возглавят «широкую коалицию в борьбе с боевиками в Сирии и Ираке, или где бы те ни находились». 

    «Мы не будем вводить американские войска, чтобы они сражались на территории другого государства. Кампания по борьбе с терроризмом будет вестись с использованием нашей авиации и через нашу поддержку сил партнеров на земле», — заявил  президент США.

    Б. Обама выделил 25 миллионов долларов «на незамедлительную военную помощь» правительству Ирака и властям Иракского Курдистана. Как ожидается, эти средства пойдут на подготовку кадров.

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