Обама исключил войну между НАТО и Россией

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама отрицает возможность военной конфронтации между НАТО и Россией. Как сообщает Report, такое мнение он высказал в интервью американскому телеканалу CBS.

На вопрос о том, существует ли вероятность военного конфликта, Обама ответил: "Нет, я не думаю, что будет военная конфронтация между Россией и НАТО". При этом он добавил, что США "очень много работали", чтобы успокоить союзников по альянсу в Восточной Европе.

Обама напомнил, что пятая статья Североатлантического договора обязывает всех союзников оказывать военную помощь в случае, если кто-либо из членов альянса станет объектом нападения. "И Путин это понимает", — добавил Б. Обама.

Президент США также отметил значение санкций против России, которые "очень плохо" отразились на ее экономике.

Как отметил глава американской администрации, он неоднократно заявлял, что подобная политика является для России "тупиком", и Москва должна вернуться к попыткам соблюдать международные нормы. Это, по его мнению, "будет лучше и для российского народа, и для Европы".