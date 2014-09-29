Новоизбранный президент Афганистана принес присягу

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Кабуле состоялась церемония инаугурации нового президента Афганистана Ашрафа Гани.

Как сообщает Report со ссылкой на международные СМИ, сегодня же в качестве премьер-министра страны принес присягу бывший кандидат в президенты Абдулла Абдулла.

Президент Афганистана А. Гани пообещал подписать соглашение с США о сотрудничестве в области безопасности. Этот документ предусматривает, что на территории Афганистана после вывода основных сил контингента США останется ограниченное количество американских военных.

Инаугурация прошла в условиях чрезвычайных мер безопасности.

Напомним, что 21 сентября А. Гани был официально объявлен победителем президентских выборов по итогам второго тура, прошедшего 14 июня. А. Гани набрал 56 процентов, А. Абдулла - 44 процента голосов избирателей. Сразу после выборов оба кандидата объявили о своей победе, что привело к политическому кризису, который был решен между двумя кандидатами сравнительно недавно.