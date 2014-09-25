Нидерланды и Бельгия присоединятся к операции против ИГ

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Власти Бельгии и Нидерландов приняли решение принять участие в операциях против радикальной группировки «Исламское государство» (ИГ) в Ираке, сообщает Report со ссылкой на Agence France-Presse.

Обе страны планируют направить по шесть истребителей F-16 в поддержку США и Франции, которые уже воюют с боевиками ИГ. Самолеты будут базироваться в Иордании. Бельгия также отправит 120 человек обслуживающего персонала. Нидерланды сформируют для этого группу из 250 человек. Помимо этого, голландцы отправят в Ирак 130 военных инструкторов.

Ни Бельгия, ни Нидерланды пока не готовы участвовать в авиаударах на территории Сирии, поскольку эти действия не получили международного одобрения.