На международный аэропорт Кабула напали террористы

На территорию аэропорта прорвались несколько десятков боевиков, вооруженных, в том числе, гранатометами. Атаке предшествовали несколько взрывов.
По сообщению властей, террористы заняли строящееся здание, расположенное в северной части аэропорта.
В МВД Афганистана заявили, что силы безопасности окружили террористов и в ближайшее время их ликвидируют.
О погибших и пострадавших ничего не сообщается.
По сообщению France Presse, боевики движения "Талибан" взяли на себя ответственность за атаку.
Отметим, что последнее нападение на кабульский аэропорт произошло 3 июля.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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