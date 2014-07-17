На международный аэропорт Кабула напали террористы

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Террористы атаковали международный аэропорт Кабула. Об этом сообщает Report со ссылкой на афганское агентство Khaama Press.

На территорию аэропорта прорвались несколько десятков боевиков, вооруженных, в том числе, гранатометами. Атаке предшествовали несколько взрывов.

По сообщению властей, террористы заняли строящееся здание, расположенное в северной части аэропорта.

В МВД Афганистана заявили, что силы безопасности окружили террористов и в ближайшее время их ликвидируют.

О погибших и пострадавших ничего не сообщается.

По сообщению France Presse, боевики движения "Талибан" взяли на себя ответственность за атаку.

Отметим, что последнее нападение на кабульский аэропорт произошло 3 июля.