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    На международный аэропорт Кабула напали террористы

    Боевики движения Талибан взяли на себя ответственность за нападение

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Террористы атаковали  международный аэропорт Кабула. Об этом сообщает Report со ссылкой на афганское агентство Khaama Press.

    На территорию аэропорта прорвались несколько десятков боевиков, вооруженных, в том числе, гранатометами. Атаке предшествовали несколько взрывов. 

    По сообщению властей, террористы заняли строящееся здание, расположенное в северной части аэропорта.

    В МВД Афганистана заявили, что силы безопасности окружили террористов и в ближайшее время их ликвидируют.

    О погибших и пострадавших  ничего не сообщается. 

    По сообщению France Presse, боевики движения "Талибан" взяли на себя ответственность за атаку.

    Отметим, что последнее нападение на кабульский аэропорт произошло 3 июля. 

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