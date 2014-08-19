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    На восстановление разрушенной инфраструктуры на востоке Украины потребуется 8 млрд. долларов

    Премьер-министр Украины в очередной раз обвинил ополченцев в намеренном разрушении инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Стоимость восстановительных работ поврежденной в результате боевых действий инфраструктуры и предприятий на Украине может достигнуть 8 миллиардов долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА "НОВОСТИ", об этом заявил в ходе совещания с самыми большими производителями аграрной продукции Украины премьер-министр Арсений Яценюк.

    "Если раньше мы говорили о 8 миллиардах гривен на восстановление инфраструктуры и других разрушениях на Донбассе, то как бы не вышло так, чтобы эта цифра не достигла 8 миллиардов долларов", —заявил А.Яценюк.

    При этом он в очередной раз обвинил ополченцев в намеренном разрушении инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, а также в убийствах людей.

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