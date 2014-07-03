Назначен новый министр обороны Украины

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко произвел кадровые изменения в руководстве министерства обороны страны.

Как сообщает REPORT, со ссылкой на УНИАН, П. Порошенко направил в Верховную Раду представление о снятии с должности Михаила Коваля. Парламент принял это представление. По предложению президента, министром обороны назначен начальник Управления государственной охраны, генерал-полковник Валерий Гелетей.

Снятого с должности М. Коваля президент назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Был сменен также начальник Генштаба ВС Украины. На эту должность П. Порошенко назначил генерал-лейтенанта Николая Муженко, который до этого был заместителем начальник Генштаба. Он приобрел известность в ходе военных операций на востоке страны.