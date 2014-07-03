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    Назначен новый министр обороны Украины

    Министром обороны Украины назначен начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко произвел кадровые изменения в руководстве министерства обороны страны. 

    Как сообщает REPORT, со ссылкой на УНИАН, П. Порошенко направил в Верховную Раду представление о снятии с должности Михаила Коваля. Парламент принял это представление. По предложению президента, министром обороны назначен начальник Управления государственной охраны, генерал-полковник Валерий Гелетей. 

    Снятого с должности М. Коваля президент назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

    Был сменен также начальник Генштаба ВС Украины. На эту  должность  П. Порошенко назначил генерал-лейтенанта Николая Муженко, который до этого был заместителем начальник Генштаба. Он приобрел известность в ходе военных операций на востоке страны. 

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