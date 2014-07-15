Министр иностранных дел Великобритании подал в отставку

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг решил уйти в отставку. Как сообщает REPORT, об этом У. Хейг написал в своем микроблоге в Twitter.

«Сегодня я ухожу с поста министра иностранных дел после четырех лет службы», — написал дипломат. По словам Хейга, с мая 2015 года он также перестанет исполнять роль члена парламента. «После 26 лет в политике я решил посвятить себя другим делам, которыми всегда хотел заниматься», — пояснил он.

При этом по сообщению Reuters, глава МИД принял такое решение «в рамках перестановок в правительстве», о которых премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявит cегодня. По неофициальным данным, место Хейга займет нынешний министр обороны Филипп Хаммонд.

Уильям Хейг — министр иностранных дел Великобритании с мая 2010 года, член Палаты общин с 1989 года. С 2005 по 2010 год занимал пост министра иностранных дел в «теневом кабинете» консерваторов. Ранее, с 1997 по 2001 год, был лидером Консервативной партии Великобритании. В 1995-1997 годах занимал пост министра по делам Уэльса.