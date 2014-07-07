Меркель считает серьезным инцидентом шпионский скандал между США и Германией

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель назвала "серьезной" информацию о том, что сотрудник немецкой разведки мог передавать секретные документы американским спецслужбам. Об этом сообщает REPORT со ссылкой на Reuters.

Как заявила канцлер Германии на пресс-конференции в Пекине, в случае если сведения о том, что сотрудник германской разведки БНД был американским шпионом подтвердятся, это поставит под сомнение перспективы партнерского сотрудничества с США.

Ранее прокуратура ФРГ заявила, что 31-летний немец подозревается в шпионаже на иностранные разведслужбы. Его личность, а также принадлежность к определенному виду спецслужб официально не уточняются. В то же время, по данным немецких СМИ, арестованный работал в Федеральной разведывательной службе Германии и обвиняется в шпионаже в пользу именно США. По их данным, разведчик работал на Вашингтон начиная с 2012 года.

МИД Германии вызвало посла США в Берлине Джону Эмерсону в связи с инцидентом. Во внешнеполитическом ведомстве надеются на его «содействие в вопросе скорейшего прояснения» всех обстоятельств этого дела.

Белый дом и Госдепартамент США пока отказываются комментировать арест сотрудника БНД.