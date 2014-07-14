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    Меркель исключила возможность досрочной отставки

    «Есть желание хорошо работать в течение текущего срока, а потом посмотрим»

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла информацию СМИ о своей досрочной отставке. Как сообщает REPORT, об этом канцлер заявила в интервью телеканалу ZDF. 

    «Есть желание хорошо работать в течение текущего  срока, а потом посмотрим», — заявила А. Меркель.

    О досрочной отставке Меркель ранее сообщил журнал Spiegel со ссылкой на источники в партийных и правительственных кругах ФРГ. В статье, посвященной 60-летию Меркель, утверждалось, что все ее окружение, включая членов кабинета министров и однопартийцев из Христианско-Демократического Союза убеждено в ее добровольном уходе с должности канцлера.

    Как отмечал Spiegel, сейчас Меркель, занимающая эту должность с 2005 года, находится на пике политической карьеры. Под ее руководством Германия успешно пережила мировой финансовый кризис и последовавший за ним долговой кризис еврозоны.

    С помощью досрочной отставки Меркель, по информации издания, рассчитывает избежать повторения судьбы своих предшественников — канцлеров Конрада Аденауэра и Гельмута Коля. Первый из них покинул свой пост в результате внутрипартийного конфликта, а второй — вследствие поражения на выборах.

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