Меркель исключила возможность досрочной отставки

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла информацию СМИ о своей досрочной отставке. Как сообщает REPORT, об этом канцлер заявила в интервью телеканалу ZDF.

«Есть желание хорошо работать в течение текущего срока, а потом посмотрим», — заявила А. Меркель.

О досрочной отставке Меркель ранее сообщил журнал Spiegel со ссылкой на источники в партийных и правительственных кругах ФРГ. В статье, посвященной 60-летию Меркель, утверждалось, что все ее окружение, включая членов кабинета министров и однопартийцев из Христианско-Демократического Союза убеждено в ее добровольном уходе с должности канцлера.

Как отмечал Spiegel, сейчас Меркель, занимающая эту должность с 2005 года, находится на пике политической карьеры. Под ее руководством Германия успешно пережила мировой финансовый кризис и последовавший за ним долговой кризис еврозоны.

С помощью досрочной отставки Меркель, по информации издания, рассчитывает избежать повторения судьбы своих предшественников — канцлеров Конрада Аденауэра и Гельмута Коля. Первый из них покинул свой пост в результате внутрипартийного конфликта, а второй — вследствие поражения на выборах.