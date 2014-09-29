Международная коалиция атаковала крупнейший газовый завод Сирии

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудары вблизи от крупнейшего газового завода Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, удары были нанесены в качестве предупреждения, чтобы боевики группировки «Исламское государство» покинули находящееся под их контролем предприятие, тем самым лишившись одного из основных источников дохода.

Как сообщил директор Сирийского центра по правам человека Рами Абдель Рахман, в ходе авиаударов погибших нет. При этом он отметил, что если завод прекратит свою работу, без электричества останутся несколько районов страны.

Авиация США наносит удары по территории Ирака, находящейся под контролем ИГ, с середины августа 2014 года. С 23 сентября США при поддержке пяти арабских стран (Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии, Иордании и ОАЭ) начали операцию против «Исламского государства» в Сирии.