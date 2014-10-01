К 2050 году в богатых странах пожилых людей будет вдвое больше детей

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ К 2050 году в богатых странах пожилых людей будет вдвое больше, чем детей, а их число в развивающихся странах к этому времени удвоится. Как сообщает Report, об этом говорится в послании генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю Международного дня пожилых людей, отмечаемого 1 октября.

"Эта тенденция будет иметь серьезные последствия для стран и их граждан", - предупредил Пан Ги Мун. Он призвал страны учитывать эти изменения демографического характера и разрабатывать стратегии, способствующие социальной интеграции и солидарности поколений.

Накануне этого Дня Международная организация труда (МОТ) сообщила, что почти половина пожилых людей в мире не получают пенсию, а у многих она слишком маленькая.