 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курды вытеснили боевиков ИГ из Кобани

    В течение 40 дней осады стороны потеряли до 800 человек

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Курдские силы самообороны  вытеснили боевиков группировки "Исламское государство" из города Кобани на сирийско-турецкой границе.

    Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, боевики отступили и находятся в 6 км от города. Их попытки закрепиться на северной окраине и отрезать Кобани от КПП на границе с Турцией не удались.

    Курды перешли в контрнаступление и установили контроль над стратегическими высотами Телль-эш-Шаер, Бешта-эн-Нур и Эль-Изаа, откуда вооруженные экстремисты обстреливали город. Очевидцы сообщили, что в бою в районе Сук-эль-Халь к северо-востоку от Кобани было убито и ранено свыше 50 боевиков ИГ. Десятки из них взяты в плен.

    Всего за 40 дней осады потери сторон составили около 800 человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi