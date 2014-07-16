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    Количество жертв аварии в московском метро выросло до 22

    Среди пострадавших числятся жители 12 регионов России и пять иностранцев

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате аварии в московском метро достигло 22 человек. Об этом сообщает REPORT со ссылкой на ИТАР ТАСС. 

    В общей сложности  число погибших и травмированных в результате аварии в метро составляет 162 человека, 22 из них погибли.

    В настоящее время в больницах находятся 129 пострадавших, они проходят лечение в 15 больницах. Еще 11 пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

    Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец сообщила, что среди пострадавших числятся жители 12 регионов России и пять иностранцев.

    Утром 15 июля  поезд сошел с рельсов на перегоне от станции «Парк Победы» до станции «Славянский бульвар» метрополитена Москвы. Среди причин произошедшего называют дефект тележки вагона, резкое торможение в связи с падением напряжения контактного рельса и сбой стрелки. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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