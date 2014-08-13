Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Канада предоставит вакцину от лихорадки Эбола. Как соообщает Report.az со ссылкой на lenta.ru, Канада направит в Африку до тысячи доз экспериментальной вакцины от лихорадки Эбола. Лекарство будет передано Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как заявила министр здравоохранения Рона Амброз, препарат был разработан в государственной Национальной лаборатории микробиологии.

Решение об использовании препарата было принято после того, как комитет экспертов ВОЗ признал этичным применение экспериментальных лекарств от лихорадки Эбола. Помощник главы организации Мари-Поль Кини рассказала, что сегодня исследуются три вида препаратов, способных помочь в борьбе с заболеванием, которое пока считается неизлечимым.

Вспышка лихорадки началась в феврале этого года в Гвинее, позже вирус распространился на соседние Сьерра-Леоне и Либерию. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, вирус уже унес жизни 1013 человек, а всего зарегистрировано более 1800 случаев заболевания.