Исламисты казнили второго американского журналиста

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Боевики группировки «Исламское государство» опубликовали в интернете видео предполагаемой казни американского журналиста Стивена Сотлоффа. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, на видео под названием «Второе обращение к Америке» боевик, чье лицо закрыто маской, обезглавливает Сотлоффа, одетого в оранжевый костюм.

Он также угрожает казнить другого заложника, британца Дэвида Хэйнса, и призывает правительства отказаться от поддержки «дьявольского альянса Америки против Исламского государства».

Независимый журналист Стивен Сотлофф был похищен боевиками при пересечении сирийской границы в августе 2013 года.

19 августа 2014 года в интернете появилось видео казни другого американского журналиста — Джеймса Фоули. Боевик «Исламского государства» также отрубил ему голову.