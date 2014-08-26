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    Иран обещает вооружить палестинцев

    Палестинцы Иудеи и Самарии получат оружие в ответ на сбитый над Ираном израильский беспилотник

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ «Иран будет вооружать палестинцев в ответ на то, что израильтяне направили свой разведывательный беспилотник в Иран».

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил один из командиров Корпуса стражей исламской революции (СЕПАХ), генерал Амир Али Гаджизаде.

    По его словам, палестинцы в Иудее и Самарии получат оружие от Ирана за действия Израиля.

    Отметим, недавно в Иране заявили о том, что израильский беспилотник «Hermes» был сбит над заводом по обогащению урана в Натанзе. Согласно информации, в настоящее время проводится анализ данных, собранных сбитым беспилотником.

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