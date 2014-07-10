Ирак уведомил ООН о похищении боевиками 40 кг урана

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Власти Ирака уведомили ООН о похищении боевиками из группировки "Исламское государство" (ИГ) урана из лабораторий на севере страны и призвали Всемирную организацию "предотвратить угрозу его применения", сообщает REPORT со ссылкой на Рейтер.

Как сообщается в письме посла Ирака при ООН Мохаммеда Али аль-Хакима генсеку ООН Пан Ги Муну, в распоряжение экстремистов попали порядка 40 килограммов урановых соединений, хранившихся на территории Университета города Мосул. "Террористические группировки захватили ядерные материалы на объектах, которые вышли из-под контроля властей", — сообщается в письме аль-Хакима.

Дипломат добавил, что такого рода материалы "могут быть использованы при создании оружия массового поражения". По мнению аль-Хакима, существует также риск того, что похищенные ядерные вещества могут быть незаконно вывезены из страны.

Источник в правительстве США, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что похищенный боевиками уран, вероятнее всего, не является обогащенным, поэтому едва ли может быть использован для изготовления ядерного оружия.

Боевики группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ), воевавшие до последнего времени в Сирии, в июне возглавили наступление на северные и западные районы Ирака. Группировка объявила 29 июня о создании "исламского халифата" на подконтрольных им территориях в Ираке и Сирии. Халифом был объявлен лидер боевиков Абдалла Ибрагим ас-Самараи, также известный как Абу Бакр аль-Багдади. Сама группировка поменяла свое название на "Исламское государство". Самопровозглашенный халифат в настоящий момент протянулся от города Алеппо на севере Сирии до провинции Дияла на востоке Ирака.