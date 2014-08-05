Израиль выводит войска из сектора Газа

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Армия обороны Израиля завершила уничтожение тоннелей террористов и выводит войска из сектора Газа. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявили в командовании Армии обороны Израиля.

"Армия завершила уничтожение последнего известного нам тоннеля и завершает вывод войск из сектора Газа к моменту , когда вступает в силу 72-часовое перемирие", - указал собеседник агентства.

Ранее Израиль согласился с предложением Египта о трехдневном гуманитарном перемирии.

Армия обороны Израиля с 8 июля проводит в секторе Газа операцию "Рубеж обороны", основной целью которой, является уничтожение сети тоннелей, используемых палестинскими боевиками для нападений на израильскую территорию.

С момента начала операции, по данным палестинских источников на 4 августа, в секторе Газа погибли более 1,8 тыс. человек, еще около 9 тыс. получили ранения. Потери среди израильских военнослужащих оцениваются 64 человек. Еще трое мирных граждан погибли на территории Израиля в результате ракетных обстрелов.

По информации Армии обороны Израиля, за 29 дней операции "Рубеж обороны" израильская армия поразила на территории сектора Газа 4,8 тыс. целей и уничтожила 32 подземных тоннеля, которые используются радикалами для осуществления атак на израильтян, были убиты не менее 900 террористов.