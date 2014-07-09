Израильская армия продолжают наносить ракетные удары по сектору Газа

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Израильские войска, продолжая масштабную операцию против палестинских боевиков, за ночь атаковали 160 целей в секторе Газа, сообщает REPORT со ссылкой на РИА Новости.

Операция, первая с ноября 2012 года, по-прежнему ограничена дистанционными ударами с воздуха и моря, однако политическое руководство и армейское командование говорят о возможности наземного вторжения и начали призыв 40 тысяч резервистов.

"За ночь ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) нанес удары по 160 целям в секторе Газа, из них — 120 ракетных пусковых установок, десять туннелей и шесть объектов командного назначения", — говорится в сообщении армии Израиля.

По данным официального представителя местного Минздрава, жертвами израильских ударов за все время начавшейся во вторник операции стали 24 человека, более 200 ранены.

Палестинские боевики накануне вечером дали ракетный залп по крупным городам Израиля, включая Иерусалим и Тель-Авив. Муниципалитеты, расположенные в зоне обстрелов, расконсервировали общественные бомбоубежища, отменили или перевели в защищенные помещения все массовые мероприятия. По последним армейским сводкам, с начала операции "Нерушимая скала" на территории Израиля разорвались 117 из 154 выпущенных из сектора Газа ракет, еще 29 были сбиты в воздухе. С израильской стороны пока нет погибших.