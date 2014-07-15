Избран новый председатель Европейской комиссии

Баку. 15 июля. REPORT. AZ/ Депутаты европейского парламента избрали тайным голосованием на пленарной сессии в Страсбурге бывшего премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера председателем Европейской комиссии.

Как сообщает REPORT, он получил более 400 голосов при необходимых 376.

Перед голосованием кандидат выступил со своей программой "Новый старт для Европы: моя повестка по занятости, экономическому росту, юстиции и демократическим переменам", в которой изложил 10 приоритетов в различных областях деятельности Еврокомиссии.

Программа Юнкера направлена на дальнейшее усиление европейской интеграции, в том числе в области внешней политики.

Он также высказался за расширение полномочий главы дипломатии ЕС и его поддержку другими членами Европейской комиссии.

Ж.-К. Юнкер сменил на посту президента Европейской Комиссии Жозе Мануэль Бароззо.