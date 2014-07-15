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    Избран новый председатель Европейской комиссии

    Депутаты Европарламента избрали бывшего премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера председателем Европейской комиссии

    Баку. 15 июля. REPORT. AZ/ Депутаты европейского парламента избрали тайным голосованием на пленарной сессии в Страсбурге  бывшего премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера председателем Европейской комиссии.

    Как сообщает REPORT, он получил более 400 голосов при необходимых 376.

    Перед голосованием кандидат выступил со своей программой "Новый старт для Европы: моя повестка по занятости, экономическому росту, юстиции и демократическим переменам", в которой изложил 10 приоритетов в различных областях деятельности Еврокомиссии.

    Программа Юнкера направлена на дальнейшее усиление европейской интеграции, в том числе в области внешней политики.

    Он также высказался за расширение полномочий главы дипломатии ЕС и его поддержку другими членами Европейской комиссии.

    Ж.-К. Юнкер сменил на посту президента Европейской Комиссии Жозе Мануэль Бароззо. 

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