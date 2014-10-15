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    Задержанный за срыв матча брат премьера Албании выслан из Сербии

    Олси Рама задержан полицией Сербии и выслан из страны

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Брат премьер-министра Албании Олси Рама, задержанный в Белграде за срыв футбольного матча между сборными Сербии и Албании, выслан в Тирану. Как сообщает Report со ссылкой на сербское агентство Tanjug, Олси Рама вместе с тремя соотечественниками пробыл в полицейском участке около 40 минут, после чего был доставлен в аэропорт. 

    Олси Рама был арестован в VIP-ложе белградского стадиона "Партизан" после отмены матча, проходившего в рамках отборочного турнира ЧЕ-2016. По версии полиции, он запустил беспилотник с албанским флагом, который затем сорвал сербский нападающий, что привело к потасовке игроков двух команд. По данным правоохранительных органов, в Сербию Рама, проживающий с 1997 года в США, приехал по американскому паспорту. 

    Решение о судьбе матча вынесет УЕФА.

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