Задержанный за срыв матча брат премьера Албании выслан из Сербии

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Брат премьер-министра Албании Олси Рама, задержанный в Белграде за срыв футбольного матча между сборными Сербии и Албании, выслан в Тирану. Как сообщает Report со ссылкой на сербское агентство Tanjug, Олси Рама вместе с тремя соотечественниками пробыл в полицейском участке около 40 минут, после чего был доставлен в аэропорт.

Олси Рама был арестован в VIP-ложе белградского стадиона "Партизан" после отмены матча, проходившего в рамках отборочного турнира ЧЕ-2016. По версии полиции, он запустил беспилотник с албанским флагом, который затем сорвал сербский нападающий, что привело к потасовке игроков двух команд. По данным правоохранительных органов, в Сербию Рама, проживающий с 1997 года в США, приехал по американскому паспорту.

Решение о судьбе матча вынесет УЕФА.