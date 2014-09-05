ЕС подготовил санкции против нефтяного сектора России

Баку. 5 сентября. REPORT. AZ/ Европейский Союз подготовил новые санкции против России, которые затронут нефтяной сектор страны. Как сообщает Repot со ссылкой на газету "The Financial Times" , об этом говорится в документе, одобренном Европейской Комиссией.

По данным издания, российским нефтяным компаниям ограничат доступ на европейский рынок капитала. Ранее аналогичная мера была применена к госбанкам.

Газета сообщает, что санкции затронут госкомпании с активами более триллиона рублей и получающими половину дохода от продажи или транспортировку нефти и нефтепродуктов. Под ограничения попадут «Роснефть», «Газпромнефть» и, возможно, «Транснефть». В то же время санкции не коснутся таких компаний, как «Лукойл» или «Сургутнефтегаз», поскольку они являются частными.

31 августа стало известно, что ЕС подготовит новые санкции против России в течение недели. Глава Евросовета Херман Ван Ромпей подчеркнул, что решение о введении санкций будет принято в зависимости от ситуации на Украине. 31 июля Евросоюз принял секторальные санкции в отношении РФ.