Евросоюз попросил США отменить запрет на экспорт нефти

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Европейский союз добивается от США отмены запрета на экспорт сырой нефти. Как сообщает REPORT, об этом говорится в статье Washington Post со ссылкой на конфиденциальный документ, оказавшийся в распоряжении издания.

В качестве одной из причин возможного сотрудничества в энергетической сфере ЕС называет украинский кризис. Европейские чиновники считают, что нестабильность на Украине угрожает поставкам нефти и газа из России и других стран восточного региона.

В документе отмечается, что на словах обе стороны поддерживают идею свободной торговли, однако США, запрещая экспорт, нарушает этот принцип.

В ЕС рассчитывают на то, что Германия, которая в значительной степени зависит от импортной нефти и остается влиятельным членом ЕС, сможет подтолкнуть торговый блок к переговорам по вопросам диверсификации поставок сырья.

США ввели запрет на экспорт сырой нефти в 1975 году на фоне резкого роста мировых цен и низкой нефтедобычи в США. С тех пор ситуация изменилась, сегодня США являются одним из крупнейших в мире производителей нефти и газа и уже обогнали по этому показателю Саудовскую Аравию.