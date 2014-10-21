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    Евросоюз исключил смягчение санкций против России

    При этом Кэтрин Эштон отказалась называть сроки возможного пересмотра санкций

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Евросоюз пока не намерен смягчать санкции в отношении России. Об этом, как сообщает Report, заявила журналистам после заседания совета глав МИД стран ЕС верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.

    При этом Эштон отказалась называть сроки возможного пересмотра санкций.

    По ее словам, несмотря на прогресс в реализации минских соглашений о прекращении огня на Украине, предстоит еще многое сделать.

    Ранее в итоговом заявлении по Украине совет министров иностранных дел Евросоюза призвал все стороны конфликта выполнить обязательства по минским соглашениям. При этом министры подчеркнули особую ответственность России и призвали обеспечить с помощью ОБСЕ мониторинг российско-украинской границы.

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