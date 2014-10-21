Евросоюз исключил смягчение санкций против России

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Евросоюз пока не намерен смягчать санкции в отношении России. Об этом, как сообщает Report, заявила журналистам после заседания совета глав МИД стран ЕС верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.

При этом Эштон отказалась называть сроки возможного пересмотра санкций.

По ее словам, несмотря на прогресс в реализации минских соглашений о прекращении огня на Украине, предстоит еще многое сделать.

Ранее в итоговом заявлении по Украине совет министров иностранных дел Евросоюза призвал все стороны конфликта выполнить обязательства по минским соглашениям. При этом министры подчеркнули особую ответственность России и призвали обеспечить с помощью ОБСЕ мониторинг российско-украинской границы.