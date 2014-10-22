Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Европарламент на пленарной сессии поддержал полный состав Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, которая должна сменить Комиссию Жозе Мануэла Баррозу c 1 ноября. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Европарламента, "За" проголосовали 423 евродепутата, "против" выступили 209 членов Европарламента, 67 - воздержались.

Так, с 1 ноября в должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности вступит нынешний министр иностранных дел Италии Федерика Могерини. Австрийский политический деятель Йоханнес Хан сменит Штефана Фюле на посту комиссара ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства, комиссаром по энергетике назначен словак Марош Шевчович.