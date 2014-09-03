Достигнута договоренность о постоянном прекращении огня на востоке Украины

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента Украины, результатом разговора стала договоренность о постоянном прекращении огня на Донбассе.

"Было достигнуто взаимопонимание относительно шагов, которые будут способствовать установлению мира", - отмечается в сообщении пресс-службы президента Украины.