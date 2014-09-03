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    Достигнута договоренность о постоянном прекращении огня на востоке Украины

    Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента Украины, результатом разговора стала договоренность о постоянном прекращении огня на Донбассе. 

    "Было достигнуто взаимопонимание относительно шагов, которые будут способствовать установлению мира", - отмечается в сообщении пресс-службы президента Украины.

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