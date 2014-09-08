Десять человек погибли, более 30 ранены в результате теракта в Ираке

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Жертвами двух террористов-смертников в иракском городе Дулуия стали 10 человек, свыше 30 граждан получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Боевики ранее напали на город, однако столкнулись с сильным сопротивлением со стороны местного населения. Была предпринята вторая попытка взять город.

Террористическая религиозная группировка "Исламское государство" усилилась во время боевых действий в Сирии.

Несколько месяцев назад группировка резко активизировала свою деятельность в Ираке. Она развернула массированное наступление на северные и северо-западные провинции страны и захватила обширные территории, где объявила о создании "Исламского халифата".