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    Действующий премьер Ирака покидает свой пост

    Назначение нового премьера уже поддержали США, ЕС, ООН, ЛАГ, Иран, Саудовская Аравия и Турция

    Баку.15 августа. REPORT.AZ/ Действующий премьер-министр Ирака Нури аль-Малики признает своего преемника Хайдара аль-Абади и уходит с поста главы правительства. Об этом  сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    О том, что аль-Малики отказался от претензий к назначению нового премьера сообщило национальное телевидение. 

    Президент Ирака Фуад Маасум 11 августа официально поручил кандидату от крупнейшего шиитского парламентского объединения "Национальный альянс" Хайдару аль-Абади сформировать правительство. Тогда аль-Малики назвал эти действия президента нарушающими конституцию, отказался признать законность назначения аль-Абади  и обратился с соответствующим иском в Федеральный суд. 

    Назначение аль-Абади на пост премьера уже поддержали США, Европейский союз, ООН, Лига арабских государств (ЛАГ), Иран, Саудовская Аравия и Турция.

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