Госдеп США обвинил Москву в поддержке украинских сепаратистов

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Госдепартамент США обвинил Москву в продолжении поддержки сепаратистов в Украине. Как сообщает REPORT со ссылкой на официальное заявление Госдепартамента США, в Вашингтоне заявили, что «Россия продолжает снабжать сепаратистов тяжелым вооружением», а также «стягивает свои войска к границе с Украиной».

«В то время как Россия заявляет, что стремиться к прекращению насилия, ее действия не соответствуют риторике. У нас нет доказательств, что поддержка Россией сепаратистов прекратилась», — говорится в официальном сообщении Госдепа.

В Вашингтоне уверены, что Москва «продолжает поставлять им тяжелое вооружение, другую военную технику и финансирование, и по прежнему позволяет боевикам свободно пересекать границу». «По имеющейся у нас информации, Москва недавно передала сепаратистам несколько танков и артиллерию времен СССР. В минувшие выходные несколько бронемашин пересекли границу», — говорится в заявлении Госдепартамента США.

Кроме того, особую озабоченность Госдепартамента вызывает тот факт, что Москва «продолжает сосредотачивать значительные силы вооружения на юго-западе России». По подсчетам дипломатов, в районе количество танков и бронетехники увеличилось уже в два раза.

В конце заявления Вашингтон призвал Москву «прекратить материальную поддержку сепаратистов и использовать свое влияние на них, чтобы подтолкнуть их к разоружению, прекращению огня и освобождению всех заложников».

Заявление было сделано накануне открывающегося в среду саммита ЕС, где США и их европейские союзники намерены добиваться ужесточения скоординированных санкций против России.