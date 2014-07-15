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    Госдеп США обвинил Москву в поддержке украинских сепаратистов

    По информации Вашингтона, Москва недавно передала сепаратистам несколько танков и артиллерию времен СССР

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Госдепартамент США обвинил Москву в продолжении поддержки сепаратистов в Украине. Как сообщает REPORT со ссылкой на официальное заявление Госдепартамента США,  в Вашингтоне заявили, что  «Россия продолжает снабжать сепаратистов тяжелым вооружением», а также «стягивает свои войска к границе с Украиной».

    «В то время как Россия заявляет, что стремиться к прекращению насилия, ее действия не соответствуют риторике. У нас нет доказательств, что поддержка Россией сепаратистов прекратилась», — говорится в официальном сообщении Госдепа.

    В Вашингтоне уверены, что Москва «продолжает поставлять им тяжелое вооружение, другую военную технику и финансирование, и по прежнему позволяет боевикам свободно пересекать границу». «По имеющейся у нас информации, Москва недавно передала сепаратистам несколько танков и артиллерию времен СССР. В минувшие выходные несколько бронемашин пересекли границу», — говорится в заявлении Госдепартамента США.

    Кроме того, особую озабоченность Госдепартамента вызывает тот факт, что Москва «продолжает сосредотачивать значительные силы вооружения на юго-западе России». По подсчетам дипломатов, в районе количество танков и бронетехники увеличилось уже в два раза.

    В конце заявления Вашингтон призвал Москву «прекратить материальную поддержку сепаратистов и использовать свое влияние на них, чтобы подтолкнуть их к разоружению, прекращению огня и освобождению всех заложников».

    Заявление было сделано накануне открывающегося в среду саммита ЕС, где США и их европейские союзники намерены добиваться ужесточения скоординированных санкций против России.

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