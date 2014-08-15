Госавиаслужба Украины вводит новый режим транзитных полетов для двух российских авиаперевозчиков

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Госавиаслужба Украины вводит специальный режим выполнения транзитных полетов российскими авиакомпаниями через воздушное пространство Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Госавиаслужбы Украины, российские "Трансаэро" и "Аэрофлот" , выполняющие транзитные полеты через Украину в сообщении между Россией и Болгарией, Израилем, Турцией, Египтом и Грецией, смогут пересекать воздушное пространство Украины только при условии получения соответствующего разрешения от Госавиаслужбы для каждого рейса отдельно.

Сообщается, что эти меры позволят обеспечить надлежащий уровень авиационной безопасности, упорядочив порядок транзита через Украину теми авиакомпаниями, которые пренебрегают правилами выполнения международных полетов в закрытом воздушном пространстве над территорией Автономной Республики Крым и на закрытый аэродром Симферополь.

Ранее, Россия запретила полет украинских авиалиний над своей территорией. Этот запрет, в частности, коснулся также рейсов украинской авиакомпании МАУ их Украины в Азербайджан.