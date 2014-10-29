Глава ООН объявил о проведении глобального исследования по расширению участия женщин в урегулировании конфликтов

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ На фоне беспрецедентных масштабных перемещений населения, конфликтов и взаимосвязанных кризисов международное сообщество должно добиваться укрепления роли женщин в усилиях по обеспечению мира, безопасности и развития. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, об этом было заявлено в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Заседание было посвящено выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности "Женщины и мир и безопасность". На нем члены Совета приняли заявление о необходимости устранять препятствия на пути обеспечения гендерного равенства, а также призвали государства-члены ООН обеспечивать равноправное участие женщин на всех уровнях принятия решений.

С посланием от имени Пан Ги Муна выступила Исполнительный директор структуры "ООН-женщины" Фумзиле Мламбо-Нгкука. Она объявила о намерении Генерального секретаря ООН подготовить глобальное исследование по вопросу об осуществлении резолюции 1325. Оно будет приурочено к 15-летию резолюции, принятой 31 октября 2000 года. Она направлена на смягчение негативного воздействия последствий вооруженных конфликтов на женщин и повышение их роли в усилиях по поддержанию мира.

Также Фумзиле Мламбо-Нгкука представила Совету ежегодный доклад Генерального секретаря о женщинах и мире и безопасности. В нем выражается обеспокоенность новыми тенденциями роста числа случаев насилия в отношении женщин и нарушений их прав, связанных с терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью.