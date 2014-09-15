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    Глава МИД Швеции Карл Бильдт ушел в отставку

    В Грузии разгорелся скандал, связанный с деятельностью компании К.Бильдта

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Глава МИД Швеции Карл Бильдт подал в отставку. Как сообщает Report со ссылкой на шведские СМИ, К.Бильдт ушел в отставку вместе с Кабинетом Министров Фредрика Рамфельда, потерпевшего поражение на  парламентских выборах 14 сентября.

    Напомним, что недавно в Грузии были опубликованы документы, согласно которым шведская компания "Kreab", которой ранее руководил К. Бильдт, в 2006-2007 гг. получила от грузинского правительства 1,5 млн. евро на лоббистскую деятельность. Этот факт вызвал серьезный скандал в Швеции. 

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