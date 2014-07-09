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    Глава МИД России посоветовал забыть о возвращении Крыма Украине

    Лавров: Существует доктрина национальной безопасности, которая очень четко прописывает действия в этом случае

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал забыть о возможности вооруженного нападения на Крым ради возвращения полуострова Украине. 

    Об этом, как сообщает REPORT cо ссылкой на РИА Новости, глава МИД России заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с  итальянской коллегой Федерикой Могерини.

    «Я бы никому этого не советовал делать. У нас есть доктрина национальной безопасности, она очень четко прописывает действия, которые в этом случае будут предприняты», — подчеркнул Лавров.

    Министр назвал вхождение Крыма в состав России свершившимся актом «исторической справедливости на основе свободного волеизъявления». 

    При этом Лавров отметил, что российская сторона готова к обсуждению вопросов, связанных с интересами зарубежных граждан и организаций в Крыму, в том числе и украинских.

    Референдум о присоединении Крыма к России состоялся 16 марта 2014 года. Согласно его результатам, более 96 процентов проголосовавших поддержали вхождение региона в состав России. Официальный Киев и страны международного сообщества не признали его легитимным. 

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