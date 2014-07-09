Глава МИД России посоветовал забыть о возвращении Крыма Украине

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал забыть о возможности вооруженного нападения на Крым ради возвращения полуострова Украине.

Об этом, как сообщает REPORT cо ссылкой на РИА Новости, глава МИД России заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянской коллегой Федерикой Могерини.

«Я бы никому этого не советовал делать. У нас есть доктрина национальной безопасности, она очень четко прописывает действия, которые в этом случае будут предприняты», — подчеркнул Лавров.

Министр назвал вхождение Крыма в состав России свершившимся актом «исторической справедливости на основе свободного волеизъявления».

При этом Лавров отметил, что российская сторона готова к обсуждению вопросов, связанных с интересами зарубежных граждан и организаций в Крыму, в том числе и украинских.

Референдум о присоединении Крыма к России состоялся 16 марта 2014 года. Согласно его результатам, более 96 процентов проголосовавших поддержали вхождение региона в состав России. Официальный Киев и страны международного сообщества не признали его легитимным.