Генсек ООН Пан призвал вооруженные группы на востоке Украины сложить оружие

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о возобновлении вооруженных столкновений на востоке Украины. Он призвал вооруженные группы сложить оружие и выражать свои требования мирным путем.

Как сообщает REPORT, об этом заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке.

«Пан Ги Мун крайне разочарован тем, что одностороннее прекращение огня, объявленное президентом Украины Петром Порошенко, не привело к отказу от насилия», - заявил С. Дюжаррик.



Пан Ги Мун повторил свой призыв ко всем сторонам в Украине не отказываться от идеи действенного режима прекращения огня и работать над продвижением к полному прекращению насилия посредством продолжения политического и дипломатического процессов.



Генеральный секретарь ООН вновь заявил, что продолжение боевых действий может лишь усугубить и без того опасную ситуацию. Он решительно осудил «непрекращающееся незаконное насилие, к которому прибегают вооруженные группы», и призвал их сложить оружие и выражать свое недовольство мирным путем в соответствии с международным правом.