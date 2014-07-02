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    Генсек ООН Пан призвал вооруженные группы на востоке Украины сложить оружие

    «Пан Ги Мун крайне разочарован, что одностороннее прекращение огня не привело к отказу от насилия», - заявили в пресс-службе ООН

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о возобновлении вооруженных столкновений на востоке Украины. Он призвал вооруженные группы сложить оружие и выражать свои требования мирным путем. 

    Как сообщает REPORT, об этом заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке.

    «Пан Ги Мун крайне разочарован тем, что одностороннее прекращение огня, объявленное президентом Украины Петром Порошенко, не привело к отказу от насилия», - заявил С. Дюжаррик.

    Пан Ги Мун повторил свой призыв ко всем сторонам в Украине не отказываться от идеи действенного режима прекращения огня и работать над продвижением к полному прекращению насилия посредством продолжения политического и дипломатического процессов.

    Генеральный секретарь ООН вновь заявил, что продолжение боевых действий может лишь усугубить и без того опасную ситуацию. Он решительно осудил «непрекращающееся незаконное насилие, к которому прибегают вооруженные группы», и призвал их сложить оружие и выражать свое недовольство мирным путем в соответствии с международным правом.

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