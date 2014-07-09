Генсек ООН осудил удары израильской армии по сектору Газа

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил множественные ракетные обстрелы Израиля из сектора Газы.

Как сообщает REPORT со ссылкой на сайт ООН, он призвал остановить эти неизбирательные нападения на гражданских лиц.

Глава ООН также призвал «всех игроков» проявлять максимальную сдержанность и не допускать дальнейшей дестабилизации ситуации и гибели гражданских лиц.

Генеральный секретарь сказал, что чрезвычайно обеспокоен опасной эскалацией насилия, которое уже привело к гибели нескольких палестинцев и ранениям в ходе израильской операции в отношении Газы: «Сейчас крайне важно установить спокойствие. Надо заняться поиском всеохватывающего решения по урегулированию ситуацию в Газе".