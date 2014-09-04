Генсек ООН воодушевлен обсуждениями между президентами Украины и России

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун воодушевлен продолжающимися обсуждениями между президентами Украины и России. Как сообщает Report, пресс- секретарь ООН Стефан Дюжаррик напомнил, что Пан Ги Мун неоднократно призывал к такому прямому диалогу, как единственному способу разрешения кризиса в Украине.

«Хотя подробности еще предстоит выяснить, Генеральный секретарь приветствуют сегодняшние сообщения о контактах между президентом Путиным и президентом Порошенко относительно пошагового плана, направленного на мирное урегулирование конфликта в Украине», - заявил Стефан Дюжаррик.

Пан Ги Мун подчеркнул, что успех плана зависит от доброй воли всех сторон, а также от конкретных шагов по его осуществлению. Он надеется, что они станут предметом обсуждения на предстоящих консультациях между Трехсторонней контактной группой и вооруженными группами, которые запланированы на 5 сентября в Минске.

Глава ООН сказал, что рассчитывает на то, что Российская Федерация окажет свое влиянием на вооруженные группы с целью долгосрочного мирного урегулирования кризиса.