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    Генсек ООН воодушевлен обсуждениями между президентами Украины и России

    Пан Ги Мун рассчитывает, что Россия окажет свое влиянием на вооруженные группы с целью мирного урегулирования кризиса

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун воодушевлен продолжающимися обсуждениями между президентами Украины и России. Как сообщает Report, пресс- секретарь ООН Стефан Дюжаррик напомнил, что Пан Ги Мун неоднократно призывал к такому прямому диалогу, как единственному способу разрешения кризиса в Украине. 

    «Хотя подробности еще предстоит выяснить, Генеральный секретарь приветствуют сегодняшние сообщения о контактах между президентом Путиным и президентом Порошенко относительно пошагового плана, направленного на мирное урегулирование конфликта в Украине», - заявил Стефан Дюжаррик.

    Пан Ги Мун подчеркнул, что успех плана зависит от доброй воли всех сторон, а также от конкретных шагов по его осуществлению. Он надеется, что они станут предметом обсуждения на предстоящих консультациях между Трехсторонней контактной группой и вооруженными группами, которые запланированы на 5 сентября в Минске.

    Глава ООН сказал, что рассчитывает на то, что Российская Федерация окажет свое влиянием на вооруженные группы с целью долгосрочного мирного урегулирования кризиса.

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