Генсек: НАТО выделит Украине около 15 млн. евро на военные реформы

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ НАТО выделит Украине около 15 млн. евро на военные реформы. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен по итогам заседания Комиссии НАТО-Украина на высшем уровне в Уэльсе.

"Мы окажем Украине помощь примерно в 15 млн. евро через НАТО, а в дополнение к этому мы услышали ряд заявлений о двусторонней помощи - в финансовом и иных планах", - объявил А. Расмуссен.

Фонды будут направлены на реформирование и модернизацию армии в четырех секторах: логистика, командование и контроль, кибероборона, а также военная медицина и реабилитация раненых.

"Наша поддержка - конкретная и ощутимая, - считает генсек НАТО. - Мы подготовили всеобъемлющий пакет мер, призванных помочь Украине обеспечивать свою собственную безопасность"."Мы будем также предоставлять консультации, чтобы помочь Украине с реформированием сферы обороны", - уточнил он.

Генсек НАТО возлагает надежды на реализацию предложенного РФ в среду плана мирного урегулирования конфликта на Украине из семи пунктов. "Это как раз то, что нам нужно", - признал он на пресс-конференции по итогам заседания Комиссии НАТО-Украина. Впрочем, сославшись на ситуацию на местах и ход развития кризиса до сих пор, он признал, что альянс пока проявляет настороженность.

"Нам надо сохранять осторожность, - сказал он. - Но если мы действительно видим подлинные усилия, нам следует их приветствовать".

Андерс Фог Расмуссен также заявил, что Украина должна сама решить, как выстраивать дальнейшие отношения с НАТО.