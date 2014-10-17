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    В Южной Корее во время концерта погибли 14 человек

    Еще не менее одиннадцати человек получили ранения

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Во время поп-концерта в Южной Корее погибли четырнадцать человек, еще не менее одиннадцати человек получили ранения. Как сообщает Report со ссылкой на южнокорейское  агентство "Ренхап". 

    Мероприятие проводилось под открытым небом в городе Соннам (Seongnam), расположенном недалеко от Сеула. Во время концерта популярной в Азии  группы "4minute"  под весом собравшихся провалилась вентиляционная решетка. В результате 25 человек упали в подземную парковку, пролетев при этом около 20 метров.

    Причины происшествия пока не установлены. 

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