В Южной Корее во время концерта погибли 14 человек

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Во время поп-концерта в Южной Корее погибли четырнадцать человек, еще не менее одиннадцати человек получили ранения. Как сообщает Report со ссылкой на южнокорейское агентство "Ренхап".

Мероприятие проводилось под открытым небом в городе Соннам (Seongnam), расположенном недалеко от Сеула. Во время концерта популярной в Азии группы "4minute" под весом собравшихся провалилась вентиляционная решетка. В результате 25 человек упали в подземную парковку, пролетев при этом около 20 метров.

Причины происшествия пока не установлены.