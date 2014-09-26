В штаб-квартире ООН состоялось заседание высокого уровня по Эболе

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось заседание высокого уровня по Эболе. Как сообщает Report, по словам открывшего мероприятие генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, ежедневно Эбола уносит жизни около 200 человек, две трети из которых – женщины. Несмотря на усилия местных общин, сектор здравоохранения стран Западной Африки работает на пределе.

"Многие страны решили бороться с вирусом посредством закрытия своих границ. Авиакомпании прекратили полеты в три страны, охваченные вирусом. Снизились объемы морских перевозок, – заявил глава ООН. – Этот подход только усугубляет ситуацию, нельзя изолировать страны в тот момент, когда они больше всего нуждаются в поддержке".

По словам Пан Ги Муна, болезнь унесла жизни 300 медицинских работников. Однако персонал ООН готов помочь странам Западной Африки справиться с вирусом. Пан Ги Мун отметил, что было получено около 4 тысяч заявок от сотрудников ООН, готовых выехать в Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне для помощи заболевшим.

А президент США Барак Обама подчеркнул, что вспышка Эболы является не только кризисом в области здравоохранения, но и угрозой региональной и международной безопасности.

"Если не дать отпор эпидемии, регион столкнется с гуманитарной катастрофой. В эпоху, когда региональные кризисы быстро превращаются в глобальные угрозы, ликвидация Эболы – в интересах всего мира", – заявил президент США.

Напомним, что на прошлой неделе делегаты 69-й сессии Генеральной Ассамблеи приняли резолюцию о создании Миссии ООН по чрезвычайному реагированию на Эболу. В среду глава ООН Пан Ги Мун объявил о назначении Энтони Бэнбери своим Специальным представителем и главой этой Миссии.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирусом Эбола были уже инфицированы около 5800 человек. Более 2800 из них скончались. Лихорадка в наибольшей степени распространилась в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.

Эксперты ВОЗ предупредили, что, если не предпринять решительных мер, уже к началу ноября число лиц, заразившихся Эболой, превысит 20 тысяч.