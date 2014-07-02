В Украине автобус с беженцами подвергся обстрелу

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Два автобуса с беженцами, выехавшие ночью во Владимирскую область из Краматорска, не смогли пересечь украинскую границу.

Как сообщает REPORT со ссылкой на ИТАР-ТАСС, сопровождавшие их автомобили были обстреляны, один из них подбит в 20 км от границы. По словам омбудсмена Владимирской области Геннадий Прохорычев, в автобусах находились 84 человека, в том числе 46 детей.

В июне Владимирская область приняла две группы беженцев из Луганской области и Краматорска. В детском санатории № 3 Владимира размещен 91 житель Украины, из которых 54 - дети. Для детей с Украины в загородных оздоровительных лагерях региона подготовлено 150 мест. Департамент труда и занятости администрации области ведет базу данных предприятий, готовых принять жителей Украины с предоставлением жилья