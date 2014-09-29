В результате столкновений в Гонконге пострадали 40 человек

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Гонконге в результате столкновений жителей города с полицией пострадали 40 человек.

Как сообщает Report cо ссылкой на ВВС, беспорядки вспыхнули в связи с тем, что оппозиционно настроенные граждане требуют прямых выборов руководства местной администрации, ранее назначаемого подконтрольной Пекину коллегией выборщиков.

В воскресенье в Гонконге тысячи протестующих провели так называемую сидячую забастовку, заблокировав деловой центр мегаполиса, где расположены административные здания.

Данная протестная акция была организована движением Occupy Central, поставившим свей целью демократизацию выборов в Гонконге. Китай уже заблокировал в стране сервис по загрузке фотографий Instagram и хештэг Occupy Central в Твиттере.