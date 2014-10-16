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    В результате воздушных ударов по Кобани погибли сотни боевиков ИГ

    Самолеты коалиции за последние двое суток нанесли около 40 ударов

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В результате воздушных ударов по сирийскому городу Кобани, проведенных коалицией под началом США, погибли сотни бойцов "Исламского государства" (ИГ). Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Reuters, заявил пресс-секретарь Пентагона контр-адмирал Джон Кирби. 

    Самолеты коалиции за последние двое суток нанесли около 40 ударов по этому городу с преимущественно курдским населением.

    По словам Кирби, бомбардировка позиций боевиков ослабила силы и возможности ИГ, однако он считает, что ситуация в городе остается "нестабильной", поскольку боевики продолжают контролировать часть Кобани. По его информации, в населенном пункте осталось всего несколько сотен граждан.

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