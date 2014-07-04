В результате взрыва в деловом квартале Карачи погибли два человека

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Два человека погибли и двое получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в деловом квартале крупнейшего пакистанского города Карачи, сообщает REPORT со ссылкой на пакистанские СМИ.

Взрывной волной повреждены соседнее здание и несколько автомобилей.

По данным телеканала DAWN, взрывное устройство было установлено на припаркованном неподалеку от мечети мотоцикле, подорвать который мог один из погибших.

Как сообщает другой пакистанский телеканал Geo TV, взрыв произошел, когда столкнулись два мотоцикла, один из которых вел смертник.