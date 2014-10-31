В производстве Международного Суда ООН находятся 13 дел по спорам между государствами

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В этом году Международный суд ООН вынес решения по трем спорам между государствами, на сегодняшний день в производстве остается еще 13 дел. Как сообщает Report, об этом заявил Председатель Международного суда ООН Петер Томка, представляя делегатам 69-й сессии Генеральной Ассамблеи доклад о работе суда.

Завершенные дела касались толкования решения от 15 июня 1962 года по делу о "Храме Преахвихеа" между Камбоджой и Таиландом; морского спора между Перу и Чили; и Китобойного промысла в Антарктике.

Тематика дел, находящихся сейчас в производстве Суда, касается широкого круга вопросов, в том числе делимитации сухопутных и морских пространств, экологических проблем, нарушений территориальной целостности, толкований и применений международных договоров и конвенций.

В числе дел – иск Демократической Республики Конго против Уганды о вооруженной деятельность на территории ДРК, спор между Хорватией и Сербией о применении Конвенции о предупреждении преступления геноцида, а также дело о делимитации континентального шельфа между Никарагуа и Колумбией.

Международный Суд является одним из шести главных органов ООН. Это единственный международный судебный орган универсального характера, разрешающий споры между государствами, которые обращаются к нему по собственной воле.

Суд состоит из 15 судей, избираемых Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности на девятилетний срок. Решения суда являются обязательными для сторон. Его консультативные заключения носят рекомендательный характер.