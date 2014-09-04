В ООН подсчитали стоимость борьбы с Эболой

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ На борьбу с вирусом необходимо выделить 600 миллионов долларов. Как cообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил спецкоординатор ООН по лихорадке Эбола Дэвид Набарро.

На прошлой неделе по подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эта сумма не превышала 490 миллионов долларов.

В свою очередь министерство здравоохранения и социальных служб США потратит 42,3 миллиона долларов на создание экспериментальной вакцины от вируса. Тем временем Канада уже готова передать первые образцы антидота ВОЗ, но испытывают трудности с логистикой. По словам пресс-секретаря канадского министерства здравоохранения Шона Аптона (Sean Upton), лекарство должно оставаться охлажденным для того, чтобы не потерять свои свойства.

Вспышка лихорадки Эбола произошла в феврале этого года в Гвинее, позже вирус распространился на соседние Сьерра-Леоне, Либерию и Нигерию. 25 августа стало известно, что опасное заболевание добралось до Демократической Республики Конго.

По последним данным ВОЗ, вирус унес жизни более 1900 человек, а всего зарегистрировано более трех с половиной тысяч случаев заболевания. За одну только прошедшую неделю погибло почти 400 человек.